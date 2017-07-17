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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/27/52033.html

Общество

Дмитрий Юрков проверил реализацию партпроекта «Единой России» «Городская среда» в Няндоме

Дмитрий Юрков проверил реализацию партпроекта «Единой России» «Городская среда» в Няндоме
В рамках традиционной региональной недели депутат Госдумы Дмитрий Юрков встретился с жителями Няндомского района/

Дмитрий Юрков, депутат Госдумы (фракция "Единая Россия") в Няндоме встретился с районным партактивом,  депутатами районного Собрания и муниципального Совета, главами  муниципальных образований, сотрудниками краеведческого центра " Дом Няна".

С районными властями  парламентарий обсудил ход реализации партийных проектов, в частности, партпроекта «Городская среда».   В рамках проекта району выделено 6 миллионов рублей на благоустройство четырех дворовых территорий и обустройство общественного пространства -  площади Советская. Работы по благоустройству дворовых территорий начнутся в конце текущей недели и завершатся к 1 сентября. Юрков побывал на объектах и оценил их состояние.

 "Жители районного центра, безусловно, достойны жить в комфортных условиях, чему и должен способствовать партпроект «Городска среда» при условии его успешной реализации. Депутаты Госдумы от «Единой России»  разъехались по всей России, чтобы воочию убедиться,  как идут работы, какая нужна помощь, какие планы и насколько активно к проекту подключены люди", - сказал Юрков.

Представители районной власти, а также руководители муниципальных образований Няндомского района "Шалакушское" и "Мошинское" поставили перед депутатом ряд актуальных вопросов: наполняемость бюджетов, строительство объектов социальной инфраструктуры, дорожное строительство, телефонная связь жителей северной глубинки с внешним миром.

Юрков взял на контроль проблемные вопросы, запросив конкретные предложения от депутатов и администрации района.

Визит депутата  завершился посещением местного краеведческого центра. Работники культуры рассказали об уникальном проекте по сохранению памяти известного русского промышленника Саввы Мамонтова. Этому уникальному проекту, считают музейщики, очень нужна поддержка,  в том числе и федеральной власти.

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