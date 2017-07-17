В Северодвинске пройдёт парад колясок

Парад проводится для семей с детьми в возрасте до семи лет включительно. В конкурсе пять номинаций: «Море зовёт», «Литературная мозаика», «Мы команда!», «ЭкоМИР» и «Гурман и Ко».

Зарегистрироваться можно как через социальную сеть «ВКонтакте», сайт и электронную почту interreg@adm.severodvinsk.ru с пометкой в теме письма «Парад колясок – 2017»., так и лично придя в отдел по работе с молодёжью (ул. Бойчука, 2, каб. 25 а, телефон 58-70-79).

Конкурс «Парад колясок» пройдёт 29 июля в составе карнавального шествия «Веселый променад» по маршруту: Дворец молодёжи «Строитель» – пр. Ленина – площадь Победы.

Программа «Парада колясок»:

10.30 - 11.00 – Регистрация участников конкурса, выдача номеров.

11.10 - 11.30 - Построение колонны, начало работы конкурсной комиссии.

11.30 - 12.00 - Карнавальное шествие «Веселый променад».

12.00 - 12.10 - Официальное приветствие участников.

12.20 - 13.20 - Фотосессия, развлекательная программа, конкурсы, работа интерактивных площадок.

13.20 - 13.40 - Награждение.

Призы к параду уже готовы. Десятки мягких игрушек, игры и так далее – уже с нетерпением ждут своих будущих хозяев, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

По просьбам горожан организаторы продлили приём заявок на участие в десятом Параде колясок до 17.00 28 июля.