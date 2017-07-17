Гастрономический фестиваль #про_еду в Архангельске подходит к концу На фестивале прошли гастротуры по пяти ресторанам и кафе города с дегустацией блюд из кролика, народное голосование за лучшее блюдо от шеф-поваров и конкурс видеоблогов. 28 июля с 11:00 до 15:00 в ресторане «Почтовая контора 1786» состоится областной конкурс профессионального мастерства среди официантов. Вечером 28 июля в 18:00 во фьюжн-кафе «Терраса» состоится бесплатный мастер-класс от шеф-повара Николая Сарычева для всех желающих. 29 июля в 13:00 в ТЦ «Метро» пройдет финальное шоу шеф-поваров, бесплатная дегустация и розыгрыш призов от организаторов фестиваля среди участников народного голосования. Как сообщила пресс-служба областного правительства, там же будут названы имена победителей – лучшего шеф-повара, лучшего официанта области, победителя конкурса видеоблогов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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