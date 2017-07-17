Гастрономический фестиваль #про_еду в Архангельске подходит к концу

28 июля с 11:00 до 15:00 в ресторане «Почтовая контора 1786» состоится областной конкурс профессионального мастерства среди официантов.
Вечером 28 июля в 18:00 во фьюжн-кафе «Терраса» состоится бесплатный мастер-класс от шеф-повара Николая Сарычева для всех желающих.
29 июля в 13:00 в ТЦ «Метро» пройдет финальное шоу шеф-поваров, бесплатная дегустация и розыгрыш призов от организаторов фестиваля среди участников народного голосования.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, там же будут названы имена победителей – лучшего шеф-повара, лучшего официанта области, победителя конкурса видеоблогов.