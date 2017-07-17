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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/27/52022.html

Общество

Дорожные службы устранили размывы дорог в Вельском районе

Дорожные службы устранили размывы дорог в Вельском районе
Все размывы региональных дорог, образовавшиеся 23 июля в результате проливных дождей, устранены дорожными службами. На сегодняшний день проезд осуществляется по всем дорогам, по которым было нарушено сообщение. Дорожники занимаются улучшением качества дорожного полотна.

—Восстановлен проезд, в том числе, по мостам через речку Ита, который оказался подтоплен ливневым паводком, а также по временному объездному мосту через реку Шоноша. Напомню, здесь ведутся работы по капремонту основного моста. Надеюсь, прошедший паводок никак не повлияет на сроки проведения работ, они будут продолжены в плановом режиме, и мост будет сдан в срок — в октябре 2017 года, – рассказал начальник отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарёв.

Несмотря на то, что ситуация с осадками в Вельском районе, как и на большинстве территорий Архангельской области, остаётся сложной, она находится на постоянном контроле дорожников.

Подрядные организации продолжают в оперативном режиме следить за состоянием дорог, проводится улучшение состояния проезда по участкам засыпанных размывов. Создан необходимый внутренний резерв, сделан запас материалов, который позволит оперативно восстановить движение в случае повторения ситуации, - сообщает министерство транспорта Архангельской области.

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