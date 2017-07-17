Для архангелогородцев зазвучит "Музыка над Двиной"

Духовой оркестр регионального УФСИН завершил подготовку к фестивалю "Дирекцион-Норд", который пройдет в городе в ближайшие выходные.

Полюбившийся многим праздник живой музыки традиционно соберет лучшие оркестры регионов страны. Как сообщила пресс-служба регионального УФСИН, в этом году фестиваль будет посвящён двум юбилейным датам — 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.

Открытие фестиваля пройдет 29 июля в 16 часов на площади у театра драмы им. М.В. Ломоносова. А 30 июля с 15 часов архангелогородцы и гости столицы Поморья смогут услышать выступление оркестров на набережной в районе Красной Пристани.

Музыканты представят здесь программу "Музыка над Северной Двиной". Как рассказал дирижер оркестра УФСИН России по Архангельской области, зрители услышат в исполнении поппури на темы 60-70-х годов прошлого столетия и джазовые композиции.