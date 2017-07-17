В Соломбале полным ходом идёт строительство морского собора

Настоятель строящегося собора священник Андрей Слиняков рассказал, что к наступлению зимы строители планируют завершить фасадные работы.

«Сооружается собор достаточно быстро, – отметил отец Андрей. – Много времени заняла установка опалубки, это сложная работа. Сейчас наверху работают каменщики. Первый купол водрузили, остальные тоже почти готовы, и к зиме их, с Божией помощью, тоже поднимем. В холодные месяцы здание будет прогреваться изнутри, просушиваться, а весной после проверок на соответствие гостам, вероятно, приступят к расписыванию стен».

По словам священника, в маленькой часовенке возле собора, в которой сейчас проходят как минимум четыре Литургии в неделю, сформировалась община: «Новый собор точно не будет пустовать! Уже сейчас около тридцати человек стабильно ходят на службы в часовню. Некоторые люди приезжают из других районов города, но в основном – прихожане, живущие в Соломбале». Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.