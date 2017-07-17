Ветер северо-восточный и восточный, на юге области юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +11,+16°; днем +18,+23°, на востоке и северо-востоке до +28°, - сообщает Северное УГМС.
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27 июля в Поморье пройдут грозовые ливни
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Четверг, 27 июля, 09:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/27/52009.html
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27 июля в Поморье пройдут грозовые ливни
По прогнозу синоптиков, в четверг ночью местами, днем в большинстве районов Архангельской области будет дождь. Местами гроза, ливень, ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный и восточный, на юге области юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +11,+16°; днем +18,+23°, на востоке и северо-востоке до +28°, - сообщает Северное УГМС.
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