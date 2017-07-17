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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/52008.html

Общество

В Северодвинске заканчиваются белые ночи

В Северодвинске заканчиваются белые ночи
1 августа около 23.00 в связи с сокращением продолжительности светового дня СМУП «Горсвет» вновь включит наружное освещение.

 Как всегда в летний период сотрудники «Горсвета» выполняли плановые работы. Так, в частности заменены около четырёх сотен светильников, 20 опор наружного освещения, 927 метров кабеля, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Вчера 19:42

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