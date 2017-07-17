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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/52007.html

Общество

В Поморье проходит месячник безопасности на воде

В Поморье проходит месячник безопасности на воде
На заседании оргкомитета по подготовке и проведению месячника безопасности на воде, которое прошло под председательством руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александра Уварова, рассмотрели основные профилактические мероприятия по предотвращению гибели людей.

По данным ГУ МЧС России по Архангельской области в 2017 году за летние месяцы утонули 32 человека (17 – в июне, 15 – в июле). В прошлом году за эти два месяца на воде погибли 48 человек, из них только в июле – 31.

По мнению членов оргкомитета, значительное снижение числа погибших является не только следствием сравнительно холодного нынешнего лета, но и хорошим показателем профилактической работы. Свои плоды приносят регулярное патрулирование мест отдыха, работа комиссий по административным правонарушениям, публикации и выступления о необходимости  правил безопасного отдыха на воде в СМИ, установка аншлагов, водолазные обследования водоёмов.  

Но работа муниципалитетов по подготовке мест массового отдыха признана слабой. Так в 2017 году на территории региона открыто только 15 мест массового отдыха и пляжей (в прошлом году их было 25), из них в детских оздоровительных лагеря – только три (в 2016 – восемь). При этом только в одном лагере – «Стреле» в Мезенском районе – пляж получил разрешение на купание детей.  

Больше всего мест отдыха – шесть – открыто в Вилегодском районе, четыре – в Ленском, есть по одному городскому пляжу в Котласе и Каргополе.

Тем не менее основной причиной гибели людей на воде остается купание в необорудованных местах.

Вчера 18:12

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