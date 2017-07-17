В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиков

Законодательные механизмы защиты прав и интересов участников долевого строительства обсудили на депутатских слушаниях в областном Собрании. В слушаниях приняли участие представители регионального правительства, прокуратуры, компаний-застройщиков и дольщиков.

В ходе обсуждения прозвучало, что в России будет создан государственный компенсационный фонд, средства которого направят на завершение строительства проблемных объектов. Это позволит достроить «замороженный» дом или вернуть деньги дольщику в случае банкротства застройщика. Соответствующий закон 21 июля направлен в Совет Федерации.

Застройщик будет обязан внести в фонд 1,2 процента от цены каждого договора долевого участия. Кроме того, застройщик должен иметь собственные средства – не менее десятой части от стоимости проекта, а также обеспечить неснижаемый 10-процентный остаток средств на расчётном счёте.

Планируется также создание информационной системы с данными об объектах долевого строительства, не введенных в эксплуатацию.

Новый закон защитит права дольщиков, но не коснется те, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков.

— Сегодня на федеральном уровне поставлена задача – искать выход не только для будущих участников долевого строительства, но и для тех, кто уже имеет статус обманутых дольщиков. Мы ищем возможности и механизмы реализации помощи этим людям, – заявил депутат Государственной Думы РФ Андрей Палкин.

Федеральное правительство поручило регионам разработать и утвердить «дорожные карты», направленные на решение проблем обманутых дольщиков.

Как сообщил руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Александр Менькин, в нашем регионе такой план уже утверждён. Сегодня в Архангельской области 400 человек считаются пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. 142 из них находятся в реестре граждан, чьи средства были привлечены для строительства многоквартирных домов.

Региональная власть с 2012 года ведет работу по защите прав обманутых дольщиков. С этой целью принят соответствующий областной закон, действует комиссия по защите законных прав и интересов участников долевого строительства. Эту работу высоко оценили и участники депутатских слушаний.

Благодаря изменениям, внесенным в областной закон в 2016 году, проработан механизм привлечения инвесторов для достройки незавершенных домов в обмен на предоставление в аренду без торгов государственных или муниципальных земельных участков.

Такой подход позволил найти инвестора для завершения строительства дома на Выучейского, 98 в Архангельске. Дом должен быть сдан до конца 2018 года. 33 дольщика получат жилье. Такой алгоритм будет использован и при работе по другим объектам незавершенного строительства.

— Мы сегодня активно ищем инвесторов для достройки ещё трёх объектов. Ведется работа по СПК «Соната» в Архангельске. Думаю, мы скоро выйдем на финишную прямую. Уже найден земельный участок в Каргополе, планируется запуск инвестиционного проекта по строительству дома, где будет предоставлено жилье 13 гражданам, – рассказал Александр Менькин.

— Мы нашли возможность на льготных условиях предоставлять инвестору земельные участки. Сейчас этот механизм мы реализуем совместно с властями Архангельска. Однако инвесторов интересуют не участки на окраинах, а более дорогие, чтобы компенсировать взятые обязательства, – сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков. – Сейчас мы прорабатываем варианты предоставления земли в других муниципальных образованиях.

На депутатских слушаниях прозвучало и предложение от дольщиков о переуступке прав на «долгострой» инвестору. Такой вариант также рассматривается в региональном правительстве качестве одного из путей решения проблемы.