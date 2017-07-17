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Среда, 26 июля, 18:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/52003.html
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На Набережной Северной Двины станет светлее
Работы по ремонту наружного освещения на участке от улицы Садовой до Шубина проводили сотрудники предприятия МУП «Горсвет».
Специалисты заменили 32 светильника, отремонтировали стойки торшеров, а также установили новые кабельные линии электроснабжения. Общая протяженность восстановленного участка торшерной линии составляет 800 метров.
После завершения сезона белых ночей архангелогородцы наконец-таки прогуляются по «светлой» набережной, сообщают в пресс-службе городской администрации.
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