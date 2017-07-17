Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающих

Также к началу осенне-зимнего периода необходимо проверить 657 котельных. На 15 июля подготовлено 239 единиц или 36,4 процента. Пока в списке отстающих числятся город Архангельск (14 процентов), Каргопольский (17 процентов) и Холмогорский районы (18 процентов).
Что касается коммуникаций, то на текущий момент готовность тепловых сетей составляет 41,8 процента, водопроводных сетей – 42,8 процента, электрических сетей – 60,7 процента от плана.
Запасы каменного угля составляют 89,3 процента, жидкого топлива – 78,55 процента. В настоящее время муниципальные образования продолжают работу по созданию нормативного запаса на предстоящий отопительный период. Министерством ТЭК и ЖКХ создается дополнительный резерв топлива для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона.
Всего на подготовку к отопительному периоду из всех источников выделено 2,9 миллиарда рублей.