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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/51998.html

Общество

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита
В Архангельской области по состоянию на 20 июля зарегистрировано 5 224 обращения в медицинские организации области по поводу укуса клеща, что на 15,2 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом (в Вельском и Шенкурском районах по 1 случаю, в г. Архангельске – 2 случая). Также зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в Вельском районе – 2 случая, в Онежском и Ленском районах – по 1). Все случаи заболевания подтверждены лабораторно, сообщает пресс-служба регионального Роспортебнадзора.

В области вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 9 418 человек (60,4% от плана), в том числе детей 3 852 человека (60,4% от количества подлежащих), ревакцинировано 19 202 человека (69,8% от плана), в том числе детей – 7 298 человек (67,9% от количества подлежащих).

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области напоминает, одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения. Роспотребнадзором подготовлены памятки по профилактике инфекций, передающихся с укусом клещей. Снятых клещей необходимо исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях, имеющих разрешение.

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