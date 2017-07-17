В Архангельске обеспокоены утилизацией медицинских отходов

Активисты Архангельского отделения ОНФ обратили внимание, что на свалках Архангельской области периодически появляются медицинские отходы из учреждений системы здравоохранения: одноразовые шприцы, перчатки, упаковки от лекарственных средств.

При этом медицинские отходы находятся рядом с обычными бытовыми и строительными отходами, представляя реальную угрозу как для неподготовленных работников свалок, так и для простых граждан.

Основной причиной, позволяющей организациям и гражданам вывозить медицинские отходы на обычные свалки без соответствующей переработки, по мнению архангельских экспертов ОНФ, является фактическое исключение данного вида отходов из правового поля. В действующей редакции федерального закона «Об отходах производства и потребления» медицинские отходы в качестве вида отходов не рассматриваются и его действие на них не распространяется.

«Медицинские отходы – это специальный вид очень опасных отходов, – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Сегодня порядок утилизации данного вида отходов регулируется только одними санитарными правилами, которых явно недостаточно. Любая организация или индивидуальный предприниматель могут принять участие в государственных закупках по их утилизации, даже не имея специально подготовленных специалистов или соответствующего разрешения от контролирующих органов. При этом надзорные органы, в том числе Росприроднадзор, не вправе проводить проверку деятельности таких организаций или индивидуальных предпринимателей, поскольку на них не распространяется действие специального закона об обращении с отходами».

В то же время в редакцию "Двины-Информ" и другие СМИ регулярно поступают обращения читателей с жалобой на медицинские отходы. Люди опасаются вреда для окружающей среды. Мы намерены продолжить тему и провести собственное расследование.