Северодвинка выплатила долг, чтобы поехать в Швейцарию

Рискуя не выехать к месту своего нынешнего проживания в Швейцарии, северодвинка выплатила долг по алиментам в размере 130 тысяч рублей.

Заключив брак с иностранцем, жительница г. Северодвинска уехала жить в Швейцарию и родила ребёнка. 13-летняя дочь от первого брака осталась с отцом в Северодвинске, и по решению суда гражданка И. обязана была выплачивать на её содержание алименты в размере 7318 рублей в месяц. Однако деньги из-за границы дочери не поступали, в результате чего накопился долг свыше 130 тысяч рублей.

Этим летом должница решила навестить своих родных и вместе с маленьким ребёнком приехала на родину. Получив информацию о приезде гражданки И., судебные приставы предупредили женщину, что вернуться обратно в Европу она не сможет из-за вынесенного в отношении неё ограничения в выезде из страны. Должница обратилась с ходатайством о снятии ограничительной меры, мотивируя это тем, что с ней находится ребёнок – гражданин другого государства, который должен покинуть Россию до определённой даты. Однако в удовлетворении ходатайства женщине было отказано, ведь и у дочки от первого брака есть право на заботу матери.

В результате, гражданка И. полностью погасила долг по алиментам. Старший ребёнок получил 130 тысяч рублей, а мама – возможность вернуться в Швейцарию. Кстати, женщина взяла у судебного пристава расчётный счёт, куда пообещала впредь регулярно перечислять алименты, сообщает пресс-служба регионального УФССП.