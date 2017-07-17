Новости дня

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиков

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

В плесецкой колонии сыграли три свадьбы

На Набережной Северной Двины станет светлее

Мобильная версия 16+

Среда, 26 июля, 18:05

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/51993.html

Общество

Северодвинка выплатила долг, чтобы поехать в Швейцарию

Северодвинка выплатила долг, чтобы поехать в Швейцарию
Рискуя не выехать к месту своего нынешнего проживания в Швейцарии, северодвинка выплатила долг по алиментам в размере 130 тысяч рублей.

Заключив брак с иностранцем, жительница г. Северодвинска уехала жить в Швейцарию и родила ребёнка. 13-летняя дочь от первого брака осталась с отцом в Северодвинске, и по решению суда гражданка И. обязана была выплачивать на её содержание алименты в размере 7318 рублей в месяц. Однако деньги из-за границы дочери не поступали, в результате чего накопился долг свыше 130 тысяч рублей.

Этим летом должница решила навестить своих родных и вместе с маленьким ребёнком приехала на родину. Получив информацию о приезде гражданки И., судебные приставы предупредили женщину, что вернуться обратно в Европу она не сможет из-за вынесенного в отношении неё ограничения в выезде из страны. Должница обратилась с ходатайством о снятии ограничительной меры, мотивируя это тем, что с ней находится ребёнок – гражданин другого государства, который должен покинуть Россию до определённой даты. Однако в удовлетворении ходатайства женщине было отказано, ведь и у дочки от первого брака есть право на заботу матери.

В результате, гражданка И. полностью погасила долг по алиментам. Старший ребёнок получил 130 тысяч рублей, а мама – возможность вернуться в Швейцарию. Кстати, женщина взяла у судебного пристава расчётный счёт, куда пообещала впредь регулярно перечислять алименты, сообщает пресс-служба регионального УФССП. 

Сегодня 09:46

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» АрхангельскаСегодня 17:27

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающихСегодня 14:32

В Архангельске обеспокоены утилизацией медицинских отходовСегодня 10:06
1 комментарий

80 лучших людей Архангельской области: Сергей СюхинСегодня 09:00
1 комментарий

Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и ТаракановаВчера 15:13

Общество

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиковСегодня 17:33

В плесецкой колонии сыграли три свадьбыСегодня 17:08

На Набережной Северной Двины станет светлееСегодня 16:30

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающихСегодня 14:32

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалитаСегодня 13:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиков

В плесецкой колонии сыграли три свадьбы

На Набережной Северной Двины станет светлее

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающих

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

В начале августа на АЦБК запустят обновленную теплорекуперационную систему КДМ-2

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

В Котласе произошло тройное ДТП

В Холмогорах мужик похитил у друга электромясорубку

В Архангельске задержали автовора

Новодвинцы приобрели и хранили наркотики

Еще одно дело экс-главы Катунино направлено в суд

На Соловках пройдет турнир по футболу

В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках

Архангелогородец примет участие во всемирных игра по кроссфиту в США

Молодежка "Водника" готовится к новому сезону

В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков

Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru