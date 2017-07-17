На Соловках начали отмечать 75-летие Соловецкой школы юнг

Ветеранов-юнг Архангельской области Алексея Косырева из Северодвинска и Гурия Волыхина из Вельска на Соловках встретил командующий Северным флотом Николай Евменов и почётный караул летней Соловецкой школы юнг.
Торжественные мероприятия начнутся в Белом море. Ветераны из Архангельской области в сопровождении губернатора Архангельской области Игоря Орлова и командующего Севрным флотом выйдут в море на тральщике «Соловецкий юнга», а ветераны из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Свердловской и Кемеровской областей, Латвии выйдут на теплоходе «Шабалин» для церемонии спуска на воду венков в память о погибших товарищах, сообщает пресс-служба регионального правительства.