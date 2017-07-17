На Соловках начали отмечать 75-летие Соловецкой школы юнг Мероприятия на Соловках пройдут с 25 по 27 мая, а в следующие три дня продолжатся в Архангельске и Северодвинске и будут проходить совместно с празднованием Дня ВМФ. Ветеранов-юнг Архангельской области Алексея Косырева из Северодвинска и Гурия Волыхина из Вельска на Соловках встретил командующий Северным флотом Николай Евменов и почётный караул летней Соловецкой школы юнг. Торжественные мероприятия начнутся в Белом море. Ветераны из Архангельской области в сопровождении губернатора Архангельской области Игоря Орлова и командующего Севрным флотом выйдут в море на тральщике «Соловецкий юнга», а ветераны из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Свердловской и Кемеровской областей, Латвии выйдут на теплоходе «Шабалин» для церемонии спуска на воду венков в память о погибших товарищах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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