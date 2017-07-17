В День ВМФ в Архангельске изменится схема движения транспорта

30 июля с 9 до 15 часов для всех видов транспортных средств закрывается проспект Троицкий на участке от улицы Попова до улицы Поморской.

В связи этим движение автобусов в указанное время будет организовано следующим образом:

- по маршруту № 1 в направлении Соломбалы: набережной Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Выучейского и далее по маршруту;

- по маршруту № 4 в направлении СОТ «Ягодник»: ул. Воскресенская – проспект Ломоносова – улица Выучейского и далее по маршруту. В обратном направлении: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 6 в направлении Соломбалы: улица Воскресенская – проспект Советских Космонавтов – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Троицкий – ул. Логинова – проспект Ломоносова – улица Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршрутам № 9 и № 60 в направлении Соломбалы: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по маршрутам. В направлении МР Вокзала: проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Розы Люксембург – набережная Северной Двины – МРВ;

- по маршруту № 11 движение против часовой стрелки: улица Воскресенская – проспект Ломоносова – улица Выучейского и далее по маршруту;

- по маршруту № 12 в направлении Аэропорта «Архангельск»: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Воскресенская – проспект Советских Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Ломоносова – улица Розы Люксембург – набережная Северной Двины – МРВ и далее по маршруту;

- по маршруту № 41 в направлении СОТ «Черёмушки»: улица Воскресенская – проспект Ломоносова – улица Выучейского – набережная Северной Двины и далее по маршруту. В обратном направлении: наб. Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 42, 43, 44, 61 в направлении Соломбалы: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Логинова – проспект Троицкий и далее по маршрутам. В обратном направлении: проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Выучейского и далее по маршрутам;

- по маршруту № 54 в направлении МРВ: улица Воскресенская – проспект Ломоносова – улица Розы Люксембург – набережная Северной Двины – МРВ. В направлении автовокзала: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 62 в направлении ЖДВ: набережная Северной Двины – улица Выучейского – проспект Обводный канал – улица Воскресенская – проспект Советских Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной Двины и далее по маршруту;

- по маршруту № 70 в направлении МРВ: проспект Ломоносова – улица Розы Люксембург – набережная Северной Двины – МРВ;

- по маршруту № 76 движение будет организовано в одном направлении по следующей схеме: ЖДВ – проспект Дзержинского – улица Гагарина – проспект Троицкий – улица Логинова – проспект Ломоносова – улица Выучейского и далее по маршруту;

- движение автобусов по маршрутам № 11 (по часовой стрелке), № 75б,№ 76 (по часовой стрелке) 30 июля осуществляться не будет.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.