В Архангельской области появится ещё четыре поста весового контроля большегрузов

Новые автоматизированные пункты весового контроля начнут работать уже в 2018–2019 годах.

Аналогичное оборудование уже установлено в Вельске, на подъезде к Архангельску и в Котласе. Ещё четыре дополнительных поста весового контроля большегрузов планируется разместить так:

в Приморском районе на автодороге Исакогорка–Новодвинск–Холмогоры (за Новодвинском в сторону Холмогор);

в Вилегодском районе на автодороге Котлас–Коряжма–Виледь–Ильинско-Подомское (деревня Матвееевская);

в Устьянском районе на автодороге Вельск–Шангалы (посёлок Октябрьский);

на автодороге Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож.

Средства на установку оборудования будут выделены из дорожного фонда Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.