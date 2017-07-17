В Архангельской области появится ещё четыре поста весового контроля большегрузов

Аналогичное оборудование уже установлено в Вельске, на подъезде к Архангельску и в Котласе. Ещё четыре дополнительных поста весового контроля большегрузов планируется разместить так:
в Приморском районе на автодороге Исакогорка–Новодвинск–Холмогоры (за Новодвинском в сторону Холмогор);
в Вилегодском районе на автодороге Котлас–Коряжма–Виледь–Ильинско-Подомское (деревня Матвееевская);
в Устьянском районе на автодороге Вельск–Шангалы (посёлок Октябрьский);
на автодороге Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож.
Средства на установку оборудования будут выделены из дорожного фонда Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.