До конца года в Архангельской области определится оператор по обращению с отходами

Региональный оператор в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами должен будет приступить к работе летом 2018 года.

Областное министерство природных ресурсов и ЛПК до конца года должно организовать и провести конкурс по определению регионального оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и заключить соглашение с его победителем.

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин отметил, что организация обязана будет представить региональному правительству инвестиционную программу, а также согласовать единый тариф на услуги в сфере обращения ТКО.

Согласно дорожной карте, в течение следующих десяти лет региональный оператор должен сформировать на территории области развитую инфраструктуру по переработке и утилизации отходов.

Для этого планируется реконструировать и вновь построить 41 специализированный объект, создав таким образом сеть современных сортировочных и перегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, отвечающих самым жёстким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Пластик, металл, картон, стекло и другие полезные компоненты будут использоваться повторно. Остальной мусор будет прессоваться, что позволит значительно сократить объём отходов для захоронения на полигонах.

Морально устаревшие и незаконные свалки, которых по подсчётам специалистов на территории области более двухсот, предполагается рекультивировать, сообщили в министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.