Следственный комитет Архангельской области отчитался за первое полугодие 2017 года

Традиционно в День сотрудника органов следствия Российской Федерации — 25 июля следком представляет отчёт за полугодовой период работы.

В первом полугодии 2017 года в Архангельской области зарегистрировано 9734 преступлений, что почти на 15% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Рост числа зарегистрированных преступных деяний произошел в двух муниципальных образованиях области: на 2% Октябрьском округе города Архангельска и на 15,7% в Плесецком районе.

На 17,4% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, а том числе на улицах – на 18,5%, совершенных с применением и использованием оружия — на 26,2%, лицами, ранее совершавшими преступления — на 20,4%, в состоянии алкогольного опьянения — на 13,3%.

На этом фоне больше совершено убийств (покушений на убийство) - 91 против 80. Количество изнасилований осталось прежним - 22 преступления. На прежнем уровне осталась общая раскрываемость преступлений - 64 %, а также раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений - 71,6 %. За отчетный период раскрываемость убийств составила 96,6%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего – 100 % и изнасилований - 100%.

Всего в производстве следователей управления находилось 1547 уголовных дел, окончено производством 663 дела, а число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам составило 591 человек.

В первом полугодии 2017 года успешно раскрыты, расследованы и направлены в суд уголовные дела о 88 убийствах, 47 из которых о покушении на убийство, 7 - о причинении смерти по неосторожности, 13 - по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 40 - о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности, 10 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 19 - о преступлениях коррупционной направленности, 7 - о налоговых преступлениях, 80 - о применении насилия и оскорблении в отношении представителей власти и другие.

Значительное внимание следственными органами Следственного управления уделяется профилактике преступлений, в том числе подростковой преступности. В результате комплекса совместных с правоохранительными органами и учреждениями системы профилактики число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Архангельской области, сократилось на 14,0%.

В производстве следователей Следственного управления находилось 91 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности, а в суд направлено 19 уголовных дел в отношении 26 обвиняемых.

В 2017 году благодаря совместной работе с силовыми ведомствами региона перед судом предстали участники преступной группы, состоявшей из 62 человек, организовавшей незаконную игорную деятельность в Архангельской области. Сумма дохода от противоправной деятельности составила более 670 млн. рублей.

Этим летом задержаны два участника организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного собрания депутатов Алексеем Пеунковым, которые в 2013 году скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, после чего уголовные дела в отношении них также будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Перед судом предстали 29 членов преступного сообщества, которое создал и возглавил в 2012 году криминальный авторитет Олег Шаманин, который на протяжении нескольких лет скрывался от правоохранительных органов. Так называемые «шаманинские» на протяжении нескольких лет вымогали у предпринимателей и лиц, занимавшихся коммерческой деятельностью в регионе, денежные средства путем применения насилия и уничтожения чужого имущества, а также совершая иные преступные деяния для незаконного обогащения.

В ходе следствия допрошено свыше 600 человек, из которых более 70 признано потерпевшими. В целях возмещения причиненного ущерба следственными органами наложен арест на имущество членов организованного преступного сообщества на сумму превышающую 50 млн рублей. Всего выявлено 82 эпизода их преступной деятельности, при этом общий объем уголовного дела составил 329 томов.

Также оглашен приговор ранее осужденному к 25 годам лишения свободы Александру Бушуеву, который органами следствия обвинялся в похищении несовершеннолетнего, насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и несовершеннолетнего, а также убийстве трех лиц, совершенных в прошлые годы, которые удалось раскрыть в результате кропотливой работы, проведенной следователем отдела по расследованию особо важных дел.

Следствием принимались активные меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, который составил более 496 миллионов рублей, при этом возмещено в ходе следствия около 200 миллионов рублей, наложен арест на имущество стоимостью более 234 миллионов рублей.

В своей деятельности Следственное управление продолжает уделять повышенное внимание вопросам организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в отношении незащищенных категорий граждан, коррупционной и налоговой направленности, сообщает пресс-служба областного следственного комитета.