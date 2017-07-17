Архангельск попал в десятку самых популярных городов у туристов в День ВМФ

Архангельск попал в первую десятку рейтинга по популярности у туристов в праздничные выходные.
В День Военно-Морского Флота Российской Федерации проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения и предложений туров.
По данным ТурСтат, в Санкт-Петербурге туристический бюджет в праздничные выходные составит 3000 рублей в день, в Севастополе — 2800, во Владивостоке — 3000, в Новороссийске - 2500, в Керчи - 2400, в Петропавловске-Камчатском - 2800, в Калининграде - 2900, в Мурманске - 2700, в Астрахани - 2300, а в Архангельске - 2600.
Топ-10 городов России для путешествий на День ВМФ:
1. Санкт-Петербург
2. Севастополь
3. Владивосток
4. Новороссийск
5. Керчь
6. Петропавловск-Камчатский
7. Балтийск (Калининградская область)
8. Архангельск
9. Астрахань
10. Североморск (Мурманская область)
А где Северодвинск с мэром-гардемарином Гмыриным? Не порядок. Такой конфуз.
Гардемарин в проферанс салют выиграл