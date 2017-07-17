Архангельск попал в десятку самых популярных городов у туристов в День ВМФ

Рейтинг городов России, популярных для путешествий в этот день, составило аналитическое агентство ТурСтат.

Архангельск попал в первую десятку рейтинга по популярности у туристов в праздничные выходные.

В День Военно-Морского Флота Российской Федерации проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения и предложений туров.

По данным ТурСтат, в Санкт-Петербурге туристический бюджет в праздничные выходные составит 3000 рублей в день, в Севастополе — 2800, во Владивостоке — 3000, в Новороссийске - 2500, в Керчи - 2400, в Петропавловске-Камчатском - 2800, в Калининграде - 2900, в Мурманске - 2700, в Астрахани - 2300, а в Архангельске - 2600.

Топ-10 городов России для путешествий на День ВМФ:

1. Санкт-Петербург

2. Севастополь

3. Владивосток

4. Новороссийск

5. Керчь

6. Петропавловск-Камчатский

7. Балтийск (Калининградская область)

8. Архангельск

9. Астрахань

10. Североморск (Мурманская область)