По данным источника в региональном Роспотребнадзоре, информация о радиоактивной чернике в областное управление не поступала.

«Возможно, наш регион перепутали с Астраханской областью», — поделился мнением эксперт.

Жители региона, занимающиеся сбором и реализацией ягод, тоже недоумевают: «В Архангельской области ещё не поспела черника. Лето поздно к нам пришло. Нет урожая черники, она зелёная и мелкая».

Однако в самом комитете ветеринарии Москвы уточняют, что информация о регионе происхождения ягоды поступила к ним от продавцов.

«Действительно, цезий обнаружен 23 партиях черники общим весом около 300 килограммов, основная масса загрязненной радионуклидом ягоды попала в столицу из Белоруссии. Информация о чернике из Архангельской области поступила специалистам от продавцов», — сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии города Москвы.

Кстати, в четырех случаях торговцы затруднились назвать регион происхождения опасного продукта, сообщает Регион 29.