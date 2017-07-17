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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/24/51965.html

Общество

Молодые семьи Поморья участвуют в акции «Кодекс семейного здоровья»

Молодые семьи Поморья участвуют в акции «Кодекс семейного здоровья»
Цель акции, которую в июле проводит областной «Центр поддержки молодой семьи» – пропаганда здорового образа жизни. Задание и требования к участию в игре выложены в группе в социальной сети «Вконтакте».

— В настоящее время в обществе большую роль по сохранению и поддержанию здоровья отводят семье. Именно мама и папа являются «скульпторами» детской души, физического и нравственного его здоровья. В семье формируются полезные привычки. Поэтому мы предложили нашим активным семьям организовать большую семейную прогулку в стиле ЗОЖ, – рассказала сотрудник центра Ольга Сарматова.

По итогам мероприятия организаторы до конца августа ждут творческие отчёты о выполнении заданий в виде презентации или видеоролика продолжительностью не более 15 минут.

Жюри определит победителя по следующим критериям: оригинальность, креативность, вовлечённость всех членов семьи и художественное оформление.

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