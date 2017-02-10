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Общество

Владимир Мохначев возглавил "Архкомхоз"

Владимир Мохначев возглавил "Архкомхоз"
фото с сайта мэрии Архангельска
На еженедельной городской планерке представлен новый директор МУП «Архкомхоз». Им назначен Владимир Мохначев, до этого исполнявший обязанности заместителя директора предприятия.

 

Владимир Васильевич родился в 1972 году в Архангельске. Окончил в 1994 году Архангельский лесотехнический институт по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».     

Работал с 1994 по 2002 года в ТОО «Архангельская ДПМК», ООО «Автомагистраль», ЗАО «Севзапстройсервис». С 2002-2008 года – начальник отдела капитального ремонта управления дорог и мостов, заместитель начальника управления дорог и мостов, и.о. начальника управления дорог и мостов.

С 2008 по 2010 год - начальник группы единого заказчика МУП «Архкомхоз», в 2012-2017 годах - генеральный директор ООО «Регионпроект».

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