Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срок

Сегодня на объекте трудится 310 человек. По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, после возведения коробки здания начался монтаж инженерного оборудования.

— В настоящий момент проходит монтаж вентиляции, отопления, электрики, внутренних водопроводных и канализационных сетей. Готовность составляет около 80 процентов. Также на объекте ведётся внутренняя отделка, подготовка помещений для установки медицинского оборудования. Подрядчик постоянно наращивает численность рабочих, потому что основной объём необходимо выполнить в летние месяцы, – отметил Михаил Яковлев.

Строители возводят два перехода, которые соединят новый перинатальный центр с другими корпусами Архангельской областной клинической больницы. Параллельно ведётся благоустройство территории на площади 1800 квадратных метров.

Перинатальный центр является приоритетным объектом, который находится на контроле правительства Архангельской области. Он должен быть введён в эксплуатацию осенью этого года.

— По контракту окончание возведения перинатального центра в Архангельске запланировано на октябрь 2017 года. После завершения строительства медицинское учреждение пройдёт необходимую сертификацию и начнёт работать, – подчеркнул вице-премьер правительства области Андрей Шестаков. – Мы понимаем всю важность скорейшего ввода перинатального центра, который значительно улучшит качество оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным в нашем регионе.