Волонтёрам предстоит серьёзный объём работ. Они планируют отремонтировать кровлю, заменить брёвна и установить обрушившуюся звонницу и центральный купол, сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.
|
Новости дня
Онежанка придавила руку сотруднице полиции
Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срок
В Приморском районе раскрыли угон автомобиля
В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу
|
Понедельник, 24 июля, 15:39
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/24/51954.html
|
Московские волонтёры займутся восстановлением старинной Каргопольской часовни
Фото пресс-службы Архангельской и Холмогорской епархии
Добровольцы из организации «Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера» реставрируют звонницу святых Флора и Лавра в деревне Калитинка.
Волонтёрам предстоит серьёзный объём работ. Они планируют отремонтировать кровлю, заменить брёвна и установить обрушившуюся звонницу и центральный купол, сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.
|
Главное
Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нетСегодня 12:14
Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублейСегодня 09:37
В Архангельской области снова пройдут дождиСегодня 09:26
80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)Вчера 10:14
Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябреПозавчера 12:04
Общество
Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срокСегодня 14:23
Поморский карбас добрался до Соловецких острововСегодня 11:13
Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивалеСегодня 10:01
Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублейСегодня 09:37
В Архангельской области снова пройдут дождиСегодня 09:26
Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срок
Поморский карбас добрался до Соловецких островов
Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивале
Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублей
За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³
ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»
Котлас – важный узел авиасообщений
ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года
Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет
Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?
Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял
На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов
Онежанка придавила руку сотруднице полиции
В Приморском районе раскрыли угон автомобиля
В Шенкурском районе задержали подозреваемого в убийстве
В Архангельской области задержали главаря банды воров из Катунино
В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу
Михаил Исаков из Северодвинска занял третье место на первенстве Европе по стрельбе
Росгвардия Архангельской области выбрала лучшего шахматиста
Новодвинцам обещают новое футбольное поле
Архангелогородец отправится на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ
Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа
В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова
Новодвинцев приглашают принять участие в «Ночи искусств»
В Архангельске в день ВМФ заработает "Мобильный музей"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru