Поморский карбас добрался до Соловецких островов

Экспедиция клуба «Морские практики» на карбасе «Вашка» вместе с судном сопровождения «Морошка» прибыли из Лешуконского к Большому Соловецкому острову в 10 утра 17 июля, благополучно завершив 780-километровый переход.

Члены клуба под руководством мастера Виктора Кузнецова по древним технологиям построили традиционное поморское судно — карбас. На это у них ушло 17 дней - второго июля карбас «Вашка» спустили на воду в селе Лешуконское.

В своё первое морское плавание члены клуба отправились на следующий день — третьего июля. За десять дней они прошли 780 км по маршруту Лешуконское — река Мезень — Белое море — Соловецкие острова. Примечательно, что карбас — парусно-гребное судно и не имеет мотора. Кроме членов клуба в экспедиции приняла участие съемочная группа из Москвы. По итогам строительства и плавания будет снят фильм.

Команды прошли маршрут в непростой навигационной обстановке Белого моря, успешно уклонились от сильных встречных ветров, и с благодарностью вспоминают гостеприимство жителей самых отдаленных поморских сёл и деревень, сообщает пресс-служба клуба «Морские практики».