Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивале

Мероприятие пройдёт на площади Победы 29 июля с 15:00 до 19:00.

Организаторы уже начали сбор ненужных джинсовых вещей, чтобы с их помощью сделать стильный интерьер интерактивной площадки фестиваля.

Из старых вещей они смастерят удобные пуфы, сидя на которых все желающие могут послушать хорошую музыку и посмотреть выступления танцоров.

Также на джинсовой площадке будет работать мужской парикмахер, пройдут показательные выступления роллеров, откроются фотозоны, состоится дегустация прохладительных безалкогольных напитков, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.