Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивале

Организаторы уже начали сбор ненужных джинсовых вещей, чтобы с их помощью сделать стильный интерьер интерактивной площадки фестиваля.
Из старых вещей они смастерят удобные пуфы, сидя на которых все желающие могут послушать хорошую музыку и посмотреть выступления танцоров.
Также на джинсовой площадке будет работать мужской парикмахер, пройдут показательные выступления роллеров, откроются фотозоны, состоится дегустация прохладительных безалкогольных напитков, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Мастер-класс по фехтованию покажет гардемарин Гмырин. Приходите, буду очень интересно.