Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублей

Такой цифры органы прокуратуры достигли за первое полугодие 2017.

Городская прокуратура выявила задолженность по заработной плате перед работниками МУП «Архгорпроект». В итоге долги перед работниками предприятия в размере 330 тысяч рублей были полностью погашены.

Также прокуратура помогла частичному погашению задолженности по оплате труда в АО «НПО Новатор» (Мирный) на сумму более 13 миллионов рублей, ФГУП«Архангельское» (Приморский район) – 900 тысяч рублей, ФГУП «Котласское» (Котласский район) – 850 тысяч рублей.

Всего за первое полугодие 2017 было выявлено более 800 нарушений закона, прокуратура выписала 350 актов, в том числе привлекла 62 человека к административной ответственности, а по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.