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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/24/51948.html

Общество, Экономика

Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублей

Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублей
Такой цифры органы прокуратуры достигли за первое полугодие 2017.

Городская прокуратура выявила задолженность по заработной плате перед работниками МУП «Архгорпроект». В итоге долги перед работниками предприятия в размере 330 тысяч рублей были полностью погашены.

Также прокуратура помогла частичному погашению задолженности по оплате труда в АО «НПО Новатор» (Мирный) на сумму более 13 миллионов рублей, ФГУП«Архангельское» (Приморский район) – 900 тысяч рублей, ФГУП «Котласское» (Котласский район) – 850 тысяч рублей.

Всего за первое полугодие 2017 было выявлено более 800 нарушений закона, прокуратура выписала 350 актов, в том числе привлекла 62 человека к административной ответственности, а по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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