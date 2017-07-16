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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/24/51947.html

Общество

В Архангельской области снова пройдут дожди

В Архангельской области снова пройдут дожди
Северное УГМС сообщает, что сегодня в регионе ожидается облачная с пояснениями погода.

В большинстве районов пройдёт дождь, а в некоторых ливень и грозы. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с.

Днём температура ночью поднимется до +19,+24°, а в ночное время составит +9,+14°.

Сегодня 09:26

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