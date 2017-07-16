На каждой гидрологической станции будет проведено зондирование на глубине на 200 метров. Измеряться будут уровень солённости, кислорода, флюорисценции и мутности морских масс.

Выполнить гидрологический разрез между ЗФИ и Новой Землей плавучий университет должен был ещё в начале экспедиции, однако тогда ученым помешала плохая погода. Отметим, что участок впервые был обследован в ходе экспедиции САФУ в 2012 году. В 2013 на профессоре Молчанове повторили разрез, и исследование дало неожиданные результаты: в холодных массах Баренцева моря была обнаружена тёплая аномалия. Чтобы подтвердить открытие, аномалию нужно фиксировать не менее 5 лет подряд.

Результаты исследования озвучат через несколько месяцев. Если открытие нового течения подтвердится, то гидрологам придется пересмотреть схему циркуляции атлантических водных масс в этом районе Баренцева моря, сообщает Регион 29.

Отборы проб ведут не только гидрологи. Например, исследователи САФУ Елена Гусакова и Анна Трофимова совместно с сотрудниками национального парка «Русская Арктика» отбирают фито- и зоо-планктон с помощью специального устройства, которое называется «сеть Джеди».

— Это конусообразная сетка с клапаном, как у самовара, мы отбираем пробы, консервируем и в дальнейшем эти пробы отправятся в институт Арктики и Антарктики, где уже будет определён качественный анализ и видовое многообразие, — пояснила аспирант САФУ Анна Трофимова