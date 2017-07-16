В Архангельской области сегодня будет дождливо Дождь захватит большинство районов области. Местами он будет сильным, а в отдельных районах возможны даже гроза, ливень. Ночью и утром может быть туман. Ветер северо-восточный и восточный, на юге области юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Тем не менее, будет относительно тепло: днём воздух прогреется до+20°С, а местами и до +25°С, передаёт sevmeteo Синоптики прогнозируют улучшение погоды с начала недели. По данным специалистов, количество осадков уменьшится, а средняя дневная температура составит +22°, +27°С. Правда, на северо-востоке области будет чуть попрахладнее. Нашли ошибку? Выделите текст,

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