80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)

Раньше в Архангельскую область священнослужителей ссылали. Так, в городе оказался знаменитый протоиерей Василий Тарбеев, которого подозревали в антисоветской деятельности. В те годы церковь была в роли изгоя, а верующим людям приходилось свою веру скрывать.

В те советские годы в Архангельской епархии появился священник Владимир Кузив. Было это в 1981 году. К тому времени он закончил Ленинградскую духовную академию и несколько лет служил в храмах Ленинграда и Петрозаводска. В одном из интервью батюшка признавался, что время было сложное, священников не хватало, а церковного образования почти ни у кого не было. «В советское время была настоящая беда: старцев нет, монастырей нет, в духовном смысле – голая земля, пустыня, не к кому обратиться. Духовный скарб приходилось искать в трудах Святых отцов и проверять на собственной жизни».

Но вот прошли годы и отца Владимира в Архангельске узнали все. В марте 2017 года самому старшему по количеству лет служения в епархии исполнилось 70 лет. Из них почти 30 лет он является настоятелем Ильинского кафедрального собора, который долгое время выполнял роль главного храма Архангельска. За это время отец Владимир стал духовным наставником для тысяч горожан.

Господь много раз посылал архангельскому священнику и его семье тяжелые испытания. Так, все помнят, как 10 лет назад злоумышленники несколько раз поджигали его дом. Приходили ночью, подло, не в открытую. Говорят, что тем самым хотели «очистить» лакомый кусок земли в центре города. После одного из таких поджогов отец Владимир с сильными ожогами оказался в больнице. Тогда за него молилась вся епархия, да и простые прихожане, любившие его за доброту и кротость. Слава Богу, поджоги прекратились, а отец Владимир и его семья остались живы…

Труд священника только на первый взгляд кажется не сложным. Многие обвиняют нынешних батюшек в стяжательстве, не скромности и карьеризме. Владимир Кузив под это определение точно не попадает. Складывается ощущение, что, несмотря на несомненные заслуги перед церковью и городом, он считает себя учеником Бога, старательно познающим окружающий мир.

«Я готов исповедоваться перед каждой воскресной службой. Слова, помышления, раздражение – всю эту мелкую грязь, которая оседает на душу, надо снимать, а то она присохнет. Прошло недели две – ты уже и забыл, какие были грехи, каешься в новых, а эти что? Повторяю, я готов каждую неделю, но раз в месяц нужно уж точно. А иначе, как очищать душу?», - эти слова отца Владимира хорошо характеризуют его личность.

Да, есть в современной церкви проблемы, как есть они и в нашем обществе. Да, строятся и возрождаются храмы, но при этом действует сотни разного рода сект и деструктивных организаций. Да, людям стало доступнее слово Божье, но далеко не все его слышат. Да, воцарилась свобода вероисповедания, но многие не видят у этой свободы границ и путают ее с вольностью. И пока служат такие батюшки, как отец Владимир, кажется, наша церковь останется связующим звеном между Богом и человеческими душами.

… Таинство крещения я прошел в сознательном возрасте, как раз в Ильинском соборе Архангельска. Конечно, воцерковленным себя не считаю, но с глубоким уважением отношусь к подвижничеству священнослужителей. Протоиерей Владимир Кузив говорит обычно тихо, но со знанием дела. И слова его, сказанные с осознанием, звучат мудрым наставлением всем заблудшим. Хочется пожелать прекрасному батюшке крепкого здоровья и долгих лет.

Поздравляя отца Владимира с юбилеем митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил сказал: «Наш дорогой отец Владимир пользуется уважением и доверием священнослужителей епархии. Очень многие священники и диаконы проходили под его руководством богослужебную практику. И поучительные истории, примеры из собственной жизни отца Владимира, его добрые и назидательные слова - все это помнят те, кто служили и служат в Ильинском соборе. Я призываю всех молиться за дорогого батюшку, чтобы Господь даровал ему сил и здравия».

Он пришел к вере в те годы, когда ее в лучшем случае старались не замечать, а то и со всей марксистко-ленинской силой отрицать. Пережил годы, когда церкви напоминали тесные сараи, где робко-робко преданные горожане разговаривали с Богом. Он увидел возрождение старинных храмов и долгожданное начало строительства главного кафедрального собора. И вот уже золотятся купола и с левого берега Северной Двины видна не только символическая «высотка», но и вернувшийся в город храм. Слава Богу за все!