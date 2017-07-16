Игорь Орлов поздравил работников торговли с профессиональным днём

Губернатор Архангельской области заострил внимание на том, что сфера торговли и потребительских услуг играет важную роль в развитии экономики Архангельской области.

В последние годы эта отрасль динамично развивается и выходит на новый уровень создания современной индустрии сервиса.В регионе работает около 7000 предприятий розничной торговли и более 1200 предприятий общественного питания. В 2016 году их совместный оборот составил около 240 миллионов рублей.

- Отрадно сознавать, что работники торговли и потребительского рынка Архангельской области с должной ответственностью подходят к выполнению своей социальной миссии. Постоянно совершенствуя свою работу, вы стремитесь с максимальной полнотой удовлетворять потребности покупателя, формируете новые торговые предложения, создаете дополнительные удобства для своих клиентов, - отметил в сёом поздравлении Игорь Орлов.