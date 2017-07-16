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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/22/51935.html

Общество

Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябре

Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябре
Фото ИА "Регион 29"
Об этом сообщил министр строительства региона Михаил Яковлев во время совместной рабочей поездки с заместителем председателя регионального правительства Андреем Шестаковым по стройплощадкам Архангельска.

Министр и зампред регионального правительства посетили уже отстроенные социальные дома на проспекте Ленинградском, где большинство квартир уже заселены, а на объекте ведутся работы по благоустройству дворовой территории. Следующей остановкой стала стройка социальных домов на Московском проспекте, 57. Там строятся три десятиэтажных дома.

— Ввод в эксплуатацию первых двух домов назначен на сентябрь. За август подрядчику необходимо закрыть тепловой контур и провести внутреннюю отделку этих объектов. Мы отстаём от плана на месяц из-за проблем с логистикой — дома панельные, и мы доставляем панели из Чебоксар по железной дороге, — объяснил Михаил Яковлев.

Андрей Шестаков подчеркнул, что в этом году собственники и наниматели квартир должны получить жильё в назначенные сроки и в надлежащем виде:

"Работы ведутся, но есть определённая задержка. Я попросил наше министерство строительства проконтролировать эту ситуацию и помочь подрядчикам взаимодействовать и с Северной железной дорогой и с транспортными компаниями, чтобы вагоны с плитами побыстрее шли сюда, на объект. Для будущих квартирантов будет проведено специальное собрание, чтобы они увидели дома и убедились, что они получат их в этом году, в таком виде, как они должны быть. До 10 октября все квартиры будут предоставлены в наём или по договорам социального найма людям, чтобы они заехали в социальные квартиры".

В эти дома будут заселяться люди, которые попали в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас департамент городского хозяйства активно информирует этих граждан о том, что дома эти скоро будут сданы, сообщает ИА "Регион 29".

Замдиректора департамента городского хозяйства Дмитрий Воеводкин предложил гражданам, которые попали в программу, посетить жилищный отдел департамента городского хозяйства (площадь Ленина 5, кабинет 116) и оставить свои контактные данные, чтобы с ними можно было оперативно связаться и пригласить для осмотра жилых помещений и для заключения договора социального найма. 

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