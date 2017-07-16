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Суббота, 22 июля, 17:15

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/22/51932.html

Общество

В большинстве районов Архангельской области пройдут дожди

В большинстве районов Архангельской области пройдут дожди
Северное УГМС сообщает, что 22 июля в регионе будут облачная с прояснениями погода.

Синоптики обращают внимание то, что ночью и утром в нескольких районах будет туман. Ветер ожидается северный и северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днём температура составит +21,+26°, а ночью опустится до +7,+12°.

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