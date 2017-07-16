Нарушители пожарной безопасности в лесах заплатят 184 тысячи рублей

С начала пожароопасного периода сотрудниками лесной охраны региона было проведено более 600 рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, из них полсотни – совместно с представителями ГУ МЧС России по Архангельской области и правоохранительными органами.

По результатам указанных мероприятий возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, из них по 13 делам нарушителям уже назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 184 тысячи рублей.

Рейды лесной охраны проводятся каждый день. Не станут исключением и ближайшие выходные. На поиск нарушителей ориентированы как наземные группы сотрудников ЕЛЦ, так и специалисты, осуществляющие авиационный мониторинг.

Особое внимание в эти дни уделят Красноборскому району, где в лесах установлен самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.