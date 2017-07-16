В Архангельске наградили лучших полицейских

На расширенном заседании коллегии УМВД России по Архангельской области состоялось торжественное вручение наград сотрудникам органов внутренних дел региона, достигшим высоких показателей в оперативно-служебной деятельности.

Медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» был награжден председатель Архангельской организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России Юрий Иванович Андряков. Почетными грамотами МВД России и благодарностью Министра внутренних дел Российской Федерации был отмечен ряд руководителей областного УМВД.

Кроме того, за достижение высоких результатов в служебной деятельности и активное участие в организации и проведении IV Международного арктического форума «Арктика-территория диалога» ряд руководителей УМВД России по Архангельской области и территориальных подразделений награждены почетными грамотами и благодарностями Губернатора Архангельской области.