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Около 300 человек хотят участвовать в "Команде 29"

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Суббота, 22 июля, 00:58

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/21/51928.html

Общество

Около 300 человек хотят участвовать в "Команде 29"

Около 300 человек хотят участвовать в "Команде 29"
Организаторы девятого регионального международного форума «Команда 29» подвели итоги первых двух этапов отбора претендентов на участие в главном молодёжном событии этого года в Поморье.

Напомним, «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Онежском районе.

Работа на девятом форуме будет выстроена по новой концепции, которая разработана областным Домом молодёжи и Корпорацией развития Архангельской области.

Каждая из команд будет заниматься кейсом, направленным на решение реальных задач под руководством заказчиков со стороны органов власти и организаций. Всего участники «Команды 29» решат двенадцать кейсов. Результаты работы Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.проектных групп будут представлены главе региона и заказчикам.

Помимо образовательной программы, для участников форума готовится большая культурная программа, а также множество спортивных мероприятий.

По итогам регистрации в системе АИС «Молодёжь России» изъявили желание участвовать в «Команде 29» около 300 молодых северян.

Вторым этапом регистрации стала информационная система «Таймпад». На ней будущие участники прошли онлайн-анкетирование, в том числе – смогли выбрать конкретный кейс, который больше всего их заинтересовал.

Всего второй этап регистрации прошли 218 человек.

— Теперь претендентам предстоит пройти третий этап – онлайн-собеседование с членами оргкомитета форума и заказчиками кейсов, которые они выбрали при регистрации. Такая трёхступенчатая система позволит отобрать наиболее перспективных молодых ребят и девушек, которые будут готовы активно участвовать в работе форума и решать непростые задачи в проектных группах, – подчеркнул директор ГАУ АО «Дом молодёжи» Алексей Чилибанов.

Вчера 16:31

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