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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/21/51926.html

Общество

В Северном округе отремонтируют трибуны стадиона

В Северном округе отремонтируют трибуны стадиона
фото с сайта мэрии Архангельска
На стадионе ФСК имени А.Ф. Личутина в Северном округе завершается ремонт трибун. Объект планируется сдать к концу июля. Заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова приехала сюда, чтобы предварительно проверить качество выполняемых работ.

Вопрос качества на этом объекте особо актуален. Предыдущий подрядчик с ремонтом трибун не справился.

– Изначально в августе 2015 года контракт на ремонт стадиона выиграло ООО «Бизнесстрой Плюс». За весь объем работ город должен был заплатить 16,5 миллионов рублей, – пояснила Светлана Скоморохова. – Но работы были сделаны только частично – на 12 миллионов. Трибуны мы не приняли в связи с тем, что они сделаны некачественно. В апреле 2017 года договор с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас ФСК имени Личутина судится с ООО «Бизнесстрой Плюс», и по одному из исков мы уже выиграли пени – 585 тысяч рублей.

 Ошибки предшественников исправляет ремонтно-строительная компания «Монолит СТ», контракт с ней был заключен в мае текущего года. Работы идут полным ходом, на сегодняшний день готовность составляет порядка 95 процентов. До конца июля новый подрядчик обязался все восстановить.

 Как рассказал директор ФСК имени А.Ф. Личутина Игорь Тропин, современное футбольное поле и отличные беговые дорожки востребованы спортсменами. Это любимое место для тренировок футболистов и легкоатлетов, здесь проводятся различные соревнования, сюда приходят бегать и разминаться жители округа.

Договор на ремонт трибун с компанией «Монолит СТ» заключен на два миллиона рублей. Часть запланированной по контракту суммы остается неизрасходованной. Светлана Скоморохова поручила руководителю ФСК имени А.Ф. Личутина на эти деньги сделать косметический ремонт двух раздевалок и привести в порядок лестницы на стадионе, ремонт которых не был предусмотрен первоначальным проектом.

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