В округе Варавино-Фактория ликвидировали стихийную свалку

Большая уборка хлама и мусора прошла на Старожаровихинской улице.

Свалку бытовых отходов между речным портом и Новым посёлком пришлось убирать в два этапа: сначала стихийное захламление разгребали члены ТОСа, а потом весь хлам — старую мебель, различные материалы после ремонта квартир и бытовые отходы — вывозили на машинах специалисты. Всего в уборке территории было задействовано шесть мусоровозов.

В ближайшее время борцы за чистоту ликвидируют ещё одну стихийную свалку — на этот раз на улице Никитова. Работа уже началась и требует временных и финансовых затрат: мусор приходится убирать руками. На сегодняшний день с этой свалки вывезли уже более 100 мешков бутылок, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.