Авиапарк Архангельской области пополнится двумя новыми самолётами

Соглашение о введении двух пассажирских самолётов с государственной транспортной лизинговой компанией было подписано на международном авиакосмическом форуме в Москве.

Самолёты марки Л-410УВП-Э осенью доставят в парк второго Архангельского объединённого авиаотряда: планируется, что они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях.

— Архангельская область продолжает последовательную реализацию концепции развития малой авиации, — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. — Появление новых самолетов открывает возможности для дальнейшего наращивания объемов внутриобластных пассажирских перевозок, что, учитывая географические особенности региона, играет немаловажную роль в дальнейшем повышении качества жизни северян.

В регионе обсуждается вопрос открытия авиасообщения между Архангельском и Вельском, а также обустройство местного аэродрома в Шенкурском районе.

Областной минтранс сообщает, что всего в 2017 году из бюджета Архангельской области в качестве субсидий на внутрирегиональные авиаперевозки выделен 81 миллион рублей.