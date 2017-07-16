Котласский район разделят на два городских округа: Коряжемский и Котласский

Губернатор Игорь Орлов обсудил с руководством Котласа, Коряжмы и Котласского района создание новой агломерации на юге региона.

Разделение Котласского района на городские округа позволит оптимизировать управление территорией и поможет решить множество существующих проблем. Кроме того, это повысит эффективность муниципального управления, позволит уйти от дублирования управленческих функций и снимет излишние административные барьеры.

Один из вариантов южной агломерации выглядит так: в городской округ «Котлас» войдут территории МО «Шипицынское», «Приводинское» и части территории МО «Черемушское», а в состав городского округа «Коряжма» — территории МО «Сольвычегодское» и «Черемушское».

При этом жители сельских населённых пунктов сохранят свои права на все меры социальной поддержки, которые им предоставляются сейчас.

— Цель такого решения, прежде всего, — решить проблемы в управлении МО Котласского района. Но при этом мы будем учитывать мнение жителей этих населённых пунктов, и главы Котласа и Коряжмы с таким решением согласились. Губернатор поручил им провести обсуждение с населением и местными депутатами, — пояснил ИА «Регион 29» первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев.

По итогам этих дискуссий главы Котласа и Коряжмы должны представить свои предложения по формированию новой агломерации губернатору региона, сообщает пресс-служба областной администрации.