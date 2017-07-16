Архангельские автотранспортники обратились к бизнес-омбудсмену с открытым письмом

В продолжение темы автобусного сообщения в городе Архангельске. Представители малого и среднего бизнеса, работающие на автобусных маршрутах в Архангельске заявляют, что их права на ведение предпринимательской деятельности нарушаются.

В связи с этим они направили письмо в адрес Уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ивана Кулявцева, в котором говорится, что действия властей направлены на ограничение законных прав представителей малого и среднего бизнеса в сфере пассажирских автобусных перевозок.

Это в итоге может привести к серьезным последствиям: ликвидации предприятий и прекращению деятельности предпринимателей, и как следствие, к дезорганизации системы транспортного обслуживания населения Архангельска, сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту числа безработных, и в целом – увеличению социальной напряженности в областном центре.

Предприниматели просят рассмотреть факты, свидетельствующие, по их мнению, о нарушении прав перевозчиков, работающих по действующим договорам с муниципалитетом.

Перевозчики просят бизес-омбудсмена дать оценку приведенным фактам нарушения прав предпринимателей, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки в Архангельске и принять необходимые меры по недопущению нарушения действующего законодательства.

- Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено по существу, гласно, открыто, с участием всех заинтересованных сторон. Ассоциация автотранспортников готова представить все необходимые документы, подтверждающие содержащиеся в письме утверждения, - говорится в письме.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей уже обратился к городским депутатам и администрации Архангельска с предложением провести в ближайшее время депутатские слушания по вопросу организации работы пассажирского транспорта с участием представителей всех заинтересованных сторон.

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.