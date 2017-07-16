В лагере «Орлёнок» в Онежском районе завершилась профильная поисковая смена

В августе этого года 20 начинающих поисковиков отправятся в свою первую экспедицию.

Профильная смена будущих поисковиков называлась «Нам память досталась в наследство!». Участие в ней приняли более 190 детей в возрасте от 7 до 16 лет практически из всех муниципалитетов Архангельской области.

Профильную смену традиционно проводит региональное отделение общественной организации «Поисковое движение России» при поддержке правительства региона и центра «Патриот».

На протяжении двух недель ребята изучали военное, саперное и шлюпочное дело, военную археологию, строевую подготовку, научились собирать и разбирать оружие, стрелять из пневматики и лука, метать ножи, преодолевать скалодром и полосу препятствий. Также они приняли участие в реконструкции боя времен Великой Отечественной войны, а в деревне Андозеро дали старт проекту «Дом со звездой».

В завершение профильной смены директор регионального центра патриотического воспитания Евгений Корнюх провёл для ребят мастер – класс по парашютно-десантной подготовке. Ребята на наглядном примере изучили действия парашютиста – десантника перед подготовкой к прыжку, познакомились с устройством парашюта. Помимо этого состоялась выставка оружия.

- Профильная смена удалась. Набор этого года еще раз доказал, что она востребована и интересна не только детям, но и их родителям. В рамках смены у нас проводился обор детей для участия в поисковой экспедиции, которая пройдет с 1 по 20 августа в Суоярвском районе. Его прошли 20 человек. Кроме этого, в рамках смены дети сдали зачеты на получение звания младший инструктор, - отметила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая.

На торжественном построении ребята, занявшие призовые места в различных соревнованиях и состязаниях получили награды и сладкие призы. Дети, сдавшие зачет на звание «Младший инструктор» удостоены права ношения специального берета.

Кроме этого, за оказанную поддержку поисковому движению Архангельской области директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх удостоен медали, выпущенной к 25-летию движения.

Военно-патриотические смены в детских оздоровительных лагерях Архангельской области продолжаются - в августе стартует большая профильная юнармейская смена, которая пройдёт на базе детского лагеря «Северный Артек» в Холмогорском районе, сообщает областной центр «Патриот».