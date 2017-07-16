В некоторых районах пройдёт дождь и гроза. Ветер южный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.
Днём температура составит +18,+23°, а ночью опустить до +7,+12°.
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Пятница, 21 июля, 17:11
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/21/51912.html
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В Архангельской области пройдут дожди и грозы
Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Северное УГМС.
В некоторых районах пройдёт дождь и гроза. Ветер южный и юго-восточный скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.
Днём температура составит +18,+23°, а ночью опустить до +7,+12°.
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