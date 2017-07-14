В Поморье обновится авиапарк

Приобретение новой техники осуществляется правительством региона в соответствии с «Концепцией развития воздушных перевозок Архангельской области».
Как пояснил глава министерства транспорта Поморья Вадим Кривов, появление современных воздушных судов позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить авиационную безопасность, но и расширить географию полётов как на местных, так и на межрегиональных маршрутах.
Новые самолёты уже осенью пополнят парк 2-го Архангельского объединённого авиаотряда. Планируется, что они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях.