В Поморье обновится авиапарк

На международном авиакосмическом форуме в Москве подписано соглашение с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», в рамках которого Архангельская область получит два современных пассажирских самолёта марки Л-410УВП-Э.

Приобретение новой техники осуществляется правительством региона в соответствии с «Концепцией развития воздушных перевозок Архангельской области».

Как пояснил глава министерства транспорта Поморья Вадим Кривов, появление современных воздушных судов позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить авиационную безопасность, но и расширить географию полётов как на местных, так и на межрегиональных маршрутах.

Новые самолёты уже осенью пополнят парк 2-го Архангельского объединённого авиаотряда. Планируется, что они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях.