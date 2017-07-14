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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/20/51907.html

Общество

Депутатам рассказали об изменениях в антикоррупционном законодательстве

Депутатам рассказали об изменениях в антикоррупционном законодательстве
В апреле 2017 вступил в силу федеральный закон 64-ФЗ, изменивший ряд положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Соответствующие изменения были внесены и в областной закон «О противодействии коррупции».

В частности, с момента вступления в силу федерального закона проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Изменения в антикоррупционном законодательстве обсудили на совещании, которое провёл с председателями представительных органов муниципального уровня начальник регионального управления по вопросам противодействия коррупции Антон Лобанов.

Он сообщил, что сведения о доходах представителей власти муниципального уровня будут подаваться в управление по вопросам противодействия коррупции. Проверка их достоверности и полноты будет осуществляться на региональном уровне, а не районными комиссиями из числа депутатов, как было ранее.

Прокурорские проверки ведутся во всех муниципалитетах. По мнению председателей районных Собраний, городских и сельских советов, проверки и последующие суды серьёзно осложняют работу представительных органов власти.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции заверил, что со стороны ведомства им будет оказана консультативная помощь.

— Изменения в законодательстве, когда все сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, подаются в управление, как раз и направлены на то, чтобы избежать ошибок и нарушений в заполнении деклараций, – пояснил Антон Лобанов.

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