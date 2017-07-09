Архангельский ЗАГС: разводятся реже, женятся чаще

Анализ регистрируемых актов гражданского состояния по городу Архангельску за первое полугодие 2017 года показал достаточно положительную демографическую динамику.

Так, по важному показателю рождения третьих и последующих детей в сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение на 10 процентов. Из общего числа детей, рождённых за отчётный период (2197 ребёнка), первенцами являются 954 ребёнка, вторыми – 838, третьими и последующими – 405. За аналогичный период 2016 года третьих и последующих детей родилось 367. Среди новорожденных 2017 года 34 пары детей – двойняшки и одна тройня.

Все больше малышей рождается в полных семьях, показатель рождаемости у мам-одиночек значительно снизился – на 16 %.

Как положительную тенденцию на протяжении уже нескольких лет необходимо отметить рост числа зарегистрированных браков. В первом полугодии 2017 года появилось 1033 новых семьи (в 2016 – 935).

По-прежнему, количество заключённых браков стабильно превышает число разводов. За минувшее полугодие расстались 740 пар. Как показывает статистика органов ЗАГС, самым трудным периодом в жизни молодой семьи оказываются первые пять лет совместной жизни.

Согласно проведенному опросу, основными причинами распада семьи жители Архангельска называют «утрату супружеских чувств», «сложности в отношениях», «несовпадение жизненных интересов».