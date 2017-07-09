В Устьянском районе на счету социального учреждения обнаружили три миллиона, принадлежащие умершим пациентам

Прокуратура Устьянского района проводила проверку исполнения законодательства об охране прав лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и выявила нарушения закона.

На депозитном счёте ГБСУ Архангельской области «Октябрьский психоневрологический интернат» обнаружились денежные средства в сумме более трёх миллионов рублей, принадлежащие умершим пациентам, у которых нет наследников.

В соответствии с гражданским законодательством такие денежные средства должны перейти в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Прокурор Устьянского района обратился в суд с иском к Росимуществу в Архангельской области и НАО, чтобы возложить на них обязанности обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве государства на наследство.

Октябрьский районный суд города Архангельска удовлетворил иск прокурора. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.